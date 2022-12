Einstiger VP-Landeshauptmann Gleißner im Zwielicht

Tausende Menschen beim „Landesbegräbnis“

Ich kann mich noch gut an den Tag Ende Jänner 1984 erinnern, als Tausende Menschen im Trauerzug für den am 14. Jänner verstorbenen, früheren LH Heinrich Gleißner mitgingen und Tausende Spalier standen. Dieses „Landesbegräbnis“ für einen Politiker war eindrucksvoll - und in dieser Art heute unvorstellbar.

Natürlich war Gleißner in der Nachkriegszeit ein die Lager verbindender Politiker von Format. Dass er Wurzeln im Austrofaschismus hatte, ist nichts Neues. Man sollte es wissen, bei seiner Würdigung mitbedenken - und braucht deswegen keine Parteizentrale oder Promenade umbenennen.