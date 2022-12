Heuer lag weniger Bargeld unterm Christbaum

Salzburger am spendabelsten

Wohnort und Alter spielen bei der Anzahl der Scheine eine große Rolle: Das dickste Geldkuvert gab es mit durchschnittlich 395 Euro pro Person im Bundesland Salzburg, in Niederösterreich und in der Steiermark waren die Schenkenden mit 204 bzw. 215 Euro deutlich weniger spendabel. Traditionell findet ein beachtlicher Vermögenstransfer von Alt zu Jung statt. In der Altersgruppe 18 bis 29 war die Wahrscheinlichkeit, ein Geldgeschenk zu bekommen, auch heuer viermal so hoch wie in der Generation der Über-60-Jährigen.