Drogensüchtiger stach Kontrahenten in den Rücken

Wilde Szenen spielten sich am späten Samstagabend in Oberösterreichs Landeshauptstadt ab: Ein 20-jähriger Linzer hat einem 27-jährigen russischen Staatsbürger in den Rücken gestochen. Dazu verwendete er ein Butterfly-Messer. Anschließend rief der junge Mann selbst die Polizei und gestand den Sicherheitskräften die Tat, die er gegen 22.00 Uhr in der Wiener Straße begangen hatte.