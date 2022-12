„Funken Wärme“: Bank Austria spendet 100.000 Euro

Konkret Hilfe für Menschen in Not

„Es ist uns besonders wichtig, gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden Verantwortung zu übernehmen und Menschen zu unterstützen, wenn sie in Not geraten sind“, so Zadrazil. Die Spende ist ein wichtiger Beitrag, mit dem Menschen, die sich an eine der 71 Caritas-Sozialberatungsstellen wenden, konkrete Hilfe geleistet werden kann. Danke für die Unterstützung!