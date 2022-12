„Funken Wärme“-Aktion bringt rund 9,3 Millionen €

Kolumne von Kardinal Christoph Schönborn

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Zu Beginn ein Weihnachtsgeschenk. Es ist ein Geschenk, das die „Krone“-Leser in diesen Tagen vielen Menschen in unserem Land bereiten. Ein Geschenk für Menschen wie Frau R. Die Mindestpensionistin verbrachte 15 kalte Winter in ihrer Wohnung. Sie heizte notdürftig mittels Radiator. Durch die massiven Teuerungen ist das nicht mehr möglich. Frau R. behalf sich mit mehreren Decken und trug zwei Pullover gleichzeitig. In der „Kronen Zeitung“ las sie von „Ein Funken Wärme“ - der gemeinsamen Hilfsaktion von Caritas und „Krone“. Sie las von unserem Ziel, dass zu Weihnachten möglichst niemand in unserem Land frieren soll. Und zum ersten Mal fand Frau R. den Mut und ließ sich helfen. So wie ihr geht es aktuell vielen Menschen in unserem Land. Die Teuerungen sind für viele Menschen existenzbedrohend.