Festnahme nach Raubüberfall bei Autokauf

Wie die „Krone“ berichtete, lockte der Beschuldigte am Abend des 21. Dezember mittels Onlineanzeige einen 30-jährigen heimischen Staatsbürger und 44-jährigen Türken unter dem Vorwand seinen PKW verkaufen zu wollen an den Tatort. Am Treffpunkt wurden die zwei Männer von drei maskierten Personen überrascht und bedroht. Einer der Opfer konnte die Polizei verständigen, woraufhin die Täter flohen.