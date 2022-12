Trickdiebe erbeuteten Schmuck in Juweliergeschäft

Zwei Unbekannte besuchten am Donnerstag um 15.05 Uhr ein stark frequentiertes Juweliergeschäft am Stadtplatz von Mattighofen. Einer der beiden lenkte eine Verkäuferin ab, die mit ihm nach draußen ging, um Schmuck in der Auslage anzusehen. Der andere sah sich im Geschäft um, sperrte eine Glasvitrine mit dem Schlüssel, der gerade angesteckt war, auf, und stahl Schmuck. Dabei wurde er aber von einer weiteren Verkäuferin beobachtet, die zur Vitrine eilte.