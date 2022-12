Eisbären-Coach hofft auf den Trainereffekt

Für dessen Truppe heute (20.30) mit der Auswärtspartie in Gröden das erste Spiel unter dem neuen Trainer ansteht. Der 54-Jährige kennt die Liga nach zweieinhalb Jahren im Ländle – inklusive österreichischem Meistertitel in der Saison 2020/2021 – gut, blickt fokussiert auf sein Debüt an der Zeller Bande in Südtirol: „Es wird ein schwieriges Spiel, es wird ein paar Veränderungen geben, wir haben an kleinen Details gearbeitet, ich hoffe, ich kann eine gewisse Wirkung erzielen.“