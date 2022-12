Vor Weihnachten gibt‘s noch eine Saisonpremiere

Schwache Ausbeute

Die Steirer sind eines von drei Teams, gegen das die McIlvane-Crew bisher eine negative Saisonbilanz aufweist (siehe Daten rechts). Von den bisherigen drei Partie gingen Wukovits und Co. nur einmal als Sieger vom Eis. Auch im Duell mit Bozen liegen die Mozartstädter in Rückstand. Der Dritte im Bunde ist der KAC, wo der amtierende Meister einmal nach regulärer Spielzeit, einmal in der Verlängerung verlor. Den dritten Treff gewannen die Bulls im Penaltyschießen.