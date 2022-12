Verdächtiger (21) nach dreistem Überfall gefasst

Der 21-jährige Verdächtige, der in der Stadt Salzburg wohnt, wurde nach der Festnahme in die Justizanstalt Salzburg gebracht. Ob es sich um denselben Mann handelt, der am 1. Dezember aus dem Spendencontainer rund 200 Euro gestohlen hat, ist noch unklar. Dazu konnte die Polizei am Mittwoch keine Angaben machen. „Fair Share“ wurde im Jahr 2013 für Menschen in großer Not gegründet.