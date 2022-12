Australier überlebte in Hai-verseuchten Gewässern

Laut der Maritime Safety Authority war er am Dienstag von der vor der Nordspitze Australiens gelegenen Insel Getullai aus losgefahren, aber nicht wie vorgesehen an seinem Ziel angekommen. Eine Suche per Flugzeug blieb am Dienstagabend zunächst erfolglos, erst am späten Mittwochmorgen wurde der Mann schließlich gefunden.