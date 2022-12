Die Top 5 der Silvesterreiseziele der Österreicher

Kosteneffizient ins Neue Jahr starten

Diejenigen, die den Jahreswechsel an einem aufregenden neuen Ort verbringen, dabei aber nicht den Geldbeutel sprengen möchten, sollten folgende Kurzreiseziele in Betracht ziehen. Insider-Tipp: Nach Hamburg kommt man heuer zu Silvester am preiswertesten - bei durchschnittlichen Flugpreisen von rund 130 EUR. Wer das Winterwunderland in den nordischen Staaten genießen möchte, sollte einen Besuch nach Schweden oder Dänemark in Betracht ziehen, schließlich sind Rundreisen nach Stockholm und Kopenhagen in dieser Saison mit durchschnittlichen Flugpreisen von rund 150 bzw. 160 Euro ein echtes Schnäppchen.