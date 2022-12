„Regierung muss endlich ins Handeln kommen“

Wie so oft, werde in Österreich aber zu kurz gedacht: Psychische Erkrankungen bei jungen Menschen lösen sich beim Eintritt in die Berufswelt freilich nicht in Luft auf. „Belastungen im Arbeitsleben verstärken die Symptome“ - und damit die Schieflage unserer Gesellschaft. Die steigenden Krankenstandstage belegen: „Mentale Erkrankungen sind nicht nur für den Menschen schlecht, sondern auch für die Wirtschaft“, stellt der Mediziner klar.