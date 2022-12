Lebhafter Verkehr in den Weihnachtsferien erwartet

Fahrverbote auf Landesstraßen in Tirol

Mit 24. Dezember treten in Tirol wieder Fahrverbote für den Ausweichverkehr im niederrangigen Straßennetz in den Bezirken Schwaz, Kufstein und Reutte in Kraft. Diese gelten jeweils Samstag von 7 bis 19 Uhr, außerdem am 30. Dezember und für die Bezirke Reutte und Kufstein auch an Sonntagen. Mit dieser Maßnahme sollen lange Staus in den Ortsdurchfahrten verhindert werden.