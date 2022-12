Auf den Spuren der „Stillen Nacht“ in Salzburg

Das Stille Nacht Museum in Arnsdorf residiert im ersten Stock der Gruber-Schule. Sie gilt als die älteste, in der bis heute unterrichtet wird. 1807 nahm der junge Gruber hier seine erste Stelle als Lehrer an. Nebenbei war er auch Mesner und Organist in der damals bedeutenden Wallfahrtskirche Maria im Mösl. Im Museum in Wagrain steht das Leben von Joseph Mohr im Mittelpunkt, ebenso in Mariapfarr, wo Mohr einst den Text schrieb.