Vater schlug drei Jahre lang 9-jährigen Sohn

„Es tut so weh, wenn mich der Papa schimpft", so hat sich der damals Neunjährige seiner Volksschullehrerin im Bezirk Steyr-Land (OÖ) anvertraut. Schon zuvor waren der Lehrerin immer öfter blaue Flecken am Rücken des Buben aufgefallen. Die Mutter hatte angeblich nichts bemerkt.