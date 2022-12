Kein Weihnachtsfrieden im Mehrparteienhaus

Seit über einem Jahr werden die Bewohner des Hauses Pohlgasse 16 von einem dort wohnenden Pärchen regelrecht tyrannisiert. Beinahe tägliche Ausschreitungen mit Tritten gegen die Türen und lautem Schreien im Stiegenhaus und Wohnung stehen an der Tagesordnung. Mehrmals pro Woche rückt die Polizei an. „Letztens waren die Beamten dreimal in einer Nacht da, an Schlaf ist nicht zu denken“, sagt Nachbar Wolfgang Eisner. Er und seine Nachbarn müssten sich auch täglich Beschimpfungen und Bedrohungen aussetzen.