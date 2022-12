Die besten und peinlichsten Weihnachtssongs

Weihnachtslieder: für die einen musikalische Tortur, die anderen haben so manchen Weihnachts-Evergreen ganzjährig (!) als Handy-Klingelton oder hören ihn in der Adventzeit in Dauerschleife … Rudi Dolezal ist kein besonders großer Fan von Weihnachten, nichtsdestotrotz hat er für die Weihnachtsausgabe von „Rudi Backstage“ Songs zusammengestellt, die er gelungen, interessant oder besonders peinlich findet.