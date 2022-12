ORF-Suspendierung gefordert + Putin-Agent enttarnt

Der ORF-Redaktionsrat fordert die sofortige Suspendierung von Robert Ziegler, dem Direktor des Landesstudios NÖ. UND: Szenen wie in einem Action-Film mitten in Wien: Bei einem Cobra-Einsatz wurde ein 39-Järhiger Grieche als russischer Spion enttarnt. Das sind die Themen bei den Krone NEWS am Montag, den 19. Dezember 2022 mit Moderatorin Conny Winiwarter.