Weihnachten „wie früher“: Musikalische Highlights

Neue Traditionen

Vereinzelt werden aber auch Gottesdienstformen weitergeführt, die sich in Zeiten des Lockdown bewährt haben. So bietet die Pfarre zur frohen Botschaft in Wien - Wieden „Pop-Up-Gottesdienste“ an - Weihnachtsandachten an prominenten, öffentlichen Plätzen des Bezirks. Alle Infos dazu, was sich in welcher Kirche in Wien abspielt, findet man hier und auf deren eigenen Webseite.