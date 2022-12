Bachmann-Wettlesen: Zwei neue Juroren stehen fest

Ingeborg Bachmann

Die Dichterin und Literatin wurde am 25. Juni 1926 in Klagenfurt als Tochter eines Lehrers geboren. Dort besuchte sie auch die Schule und maturierte 1944. Ingeborg Bachmann studierte Philosophie, Germanistik und Psychologie. 1950 promovierte sie in Wien. Nach mehreren Auslandsaufenthalten wurde Bachmann Redakteurin beim Sender Rot-Weiß-Rot. 1952 hielt sie eine erste Lesung auf einer Tagung der „Gruppe 47“. Von 1953 bis 1957 arbeitete sie als freie Schriftstellerin in Italien, 1955 unternahm sie eine Reise in die USA. Am 26. September 1973 erlitt sie in ihrer Wohnung schwere Verbrennungen und starb in der Nacht zum 17. Oktober. Ingeborg Bachmann ist auf dem Klagenfurter Friedhof Annabichl begraben.