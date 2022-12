Hochexplosives Material kontrolliert gesprengt

Am Samstagabend war die ganze Aufregung endlich vorbei. Der Entschärfungsdienst des Innenministeriums transportierte die am Donnerstag gefundenen sprengstoffhältigen Materialien und Waffen aus der Langegasse in Dornbirn gesichert zu einem nahe gelegenen Steinbruch und vernichtete die Substanzen in mehreren kontrollierten Sprengungen.