Marineschiff gesunken: Suche nach Vermissten läuft

Der Vorfall ereignete sich am Sonntagabend etwa 37 Kilometer vor der Küste der Provinz Prachuap Khiri Khan. Die in den USA hergestellte Korvette habe sich auf Patrouille befunden und sei von hohen Wellen getroffen worden, hieß es in Medienberichten. Daraufhin sei Wasser eingetreten, es habe einen Stromausfall gegeben und das Haupttriebwerk habe aufgehört zu funktionieren.