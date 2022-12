Tipps für Weihnachtsshopping ohne Reue

Süßer die Kassen nie klingeln - als in der Vorweihnachtszeit. Trotz Ukraine-Krieg, Corona-Krise und Inflation sind die Einkaufsstraßen und Shoppingcenter Österreichs gut besucht. Der Countdown zum Fest läuft bereits, viele besorgen die letzten Geschenke. Doch was tun, wenn man danebengreift und welche Rechte gibt es bei beschädigten Artikeln? Wie es mit Garantie, Gewährleistung und Co. aussieht, verraten wir Ihnen hier.