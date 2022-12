Die Wartezeit mit Rumpelnacht und Dampfnudeln

Jedem Staubkörnchen geht es an den Kragen in der Rumpelnacht

Ebenfalls ein Brauch, der sich gehalten hat, ist der Großputz im Advent: Heute gehen die Menschen ihrer Arbeit außer Haus nach, und räumen danach jedes Kastl, jede Lade auf, saugen und wischen bis in die hinterste Ecke. Früher hatten die Männer Holz oder Heu zu bringen - mit Pferdefuhrwerken oder Schlitten. Die Frauen verarbeiteten die Wolle. Und alle sorgten in Haus und Hof für Ordnung. In der Rumpelnacht, in der Nacht auf den 24. Dezember, wurden die Böden gerieben und alles auf Hochglanz gebracht. „Danach gab es Butterbrot und Kaffee“, erzählt Inge Auer im Buch „Zeitreise durch Metnitz“. Spinnräder und Wäscherumpel wurden weggeräumt. „Über die Feiertage sollte nicht gesponnen oder gewaschen werden. Nur Arbeiten zur Versorgung von Vieh und Leut’ waren erlaubt“, weiß Franz Auer.