So viel teurer wird das Festessen zu Weihnachten!

Nach zwei pandemischen Weihnachtsfesten sollte in diesem Jahr wieder so etwas wie Normalität einkehren. Doch besinnlich schaut anders aus. In Europa herrscht Krieg. Das treibt auch die Energiekosten in die Höhe - und hier steht uns das Schlimmste noch bevor. Für viele heißt es, den Gürtel enger schnallen. Doch das ist leichter gesagt als getan.