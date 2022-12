Frau (25) konnte nach Schlag ins Gesicht flüchten

„Der Mann, ein bosnischer Staatsbürger ohne aufrechten Wohnsitz in Österreich, versetzte seiner 25-jährigen Freundin einen Schlag ins Gesicht, riss sie an den Haaren und warf sie zu Boden“, berichtet die Polizei. „Zum Glück konnte die junge Frau in das naheliegende UKH Klagenfurt flüchten.“ Dort wurden ihre Verletzungen unbestimmten Grades sofort behandelt.