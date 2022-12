Erkrankte Wienerin: „Meistens ist die Heizung aus“

„Früher konnte ich mir ein Leben ohne Arbeit nicht vorstellen“, so Beate P., die in ihrer Freizeit gerne gewandert und geklettert ist. All das ist nicht mehr möglich. 2015 wurde bei der 42-jährigen gelernten Floristin die rheumatisch-entzündliche Krankheit Morbus Bechterew diagnostiziert. „Es ging mir so schlecht, ich konnte kaum gehen und stehen, ich hatte sehr starke Schmerzen. Pflanzen und Blumen konnte ich nicht mehr halten.“