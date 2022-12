Mit Senf und Mut die Krise meistern

Der Salzburger Verein JoJo bietet dieses seit 2020 in Vorschulen und in den ersten beiden Volksschulklassen an. „Durch naturwissenschaftliche Experimente wollen wir Kinder an Themen wie Mut, Selbstvertrauen und Zuversicht spielerisch heranführen“, erklärt Wirnsberger. Er ist bereits zum zweiten Mal zu Besuch in der 2b-Klasse. „An diesem Morgen wollen wir den Kindern das Thema Freundschaft näherbringen“, sagt er.