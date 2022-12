Interview: „Zusammenhalt ist gerade jetzt wichtig“

Barbara Stöckl: Herr Landau, was bedeutet die Spende von 5 Millionen Euro konkret für die Unterstützung, die die Caritas leisten kann?

Die Spende ist eine große Hilfe. Wir können damit noch mehr Klientinnen und Klienten direkt bei Fragestellungen rund um das Thema Energie unterstützen. Außerdem ermöglicht die Spende zusätzliche Soforthilfen für Menschen in Not. Für jene, die sich jetzt an die Caritas wenden, da sie die Teuerung an ihre finanziellen Grenzen bringt. Konkret kann in den 71 Caritas Sozialberatungsstellen, Familienberatungsstellen, Mutter-Kind-Häusern, Notschlafstellen, Wohnungsloseneinrichtungen, Lebensmittelausgaben sowie in zahlreichen weiteren Einrichtungen geholfen werden.