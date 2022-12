Riesiges Aquarium geplatzt+Raf Camora vor Gericht

16 Meter hoch, eine Million Liter Wasser, 1500 Fische: Das Großaquarium im Sea Life am Berliner Dom ist geplatzt. Und: Von der Bühne direkt in den Gerichtssaal, Rapper RAF Camora im Wiener Landesgericht. Das sind unter anderem die Themen heute bei den Krone-News am Freitag, den 16. Dezember, mit Stefana Madjarov.