Verkehr in Klagenfurt beruhigen, aber mit Konzept

Unternehmer wollen mehr Parkplätze

Nun haben 405 Unternehmer, 114 von ihnen führen ihren Betrieb in der Innenstadt, online Fragen beantwortet: Das Fahren mit dem Auto in Klagenfurt funktioniert für 53,4 Prozent sehr gut bis gut, für 45,9 Prozent weniger gut bis gar nicht gut. Rest ohne Angabe. Knapp 27 Prozent der Befragten wünschen sich, dass Pkw-Fahrten eingeschränkt werden. 22 Prozent sind mit der derzeitigen Situation zufrieden. Beinahe 50 Prozent wollen eine Vereinfachung für Individualfahrten. Ähnlich autofreundlich wird die Frage nach den Parkplätzen beantwortet: Zu viel Raum für Stellflächen sehen 22 Prozent der Unternehmer, zu wenig jedoch 49 Prozent. Die Mehrheit von gut 65 Prozent ist sich auch sicher, dass es in zehn Jahren noch Autos in Klagenfurt gibt.