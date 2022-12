Erster Eisbullen-Treff in Kanada schon ausverkauft

Donnerstag zeitig in der Früh hob der Flieger mit Österreichs U20-Nationalteam in Wien Richtung Kanada ab. Mit an Bord die Salzburger Eisbullen-Abordnung mit Luca Auer, Verteidiger Lukas Hörl und David Cernik, die in dieser Saison schon zu mehr (Auer) und weniger Einsätzen in der McIlvane-Truppe kamen. Weiters die Juniors Max Stiegler und Goalie Thomas Pfarrmaier. Die schon im ersten Testspiel am Dienstag auf ihre deutschen Akademiekollegen Simon Wolf (Goalie), Phillip Sinn (Verteidiger), Quirin Bader, Philipp Krening, Nikolaus und Thomas Heigl (Stürmer) prallen.