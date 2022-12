EU-Außengrenzschutz ++ Ende 3G-Regel in Spitälern

Heute hat auch Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) in der Causa „EU Außengrenzschutz“ für Furore gesorgt. Kanzler Nehammer meinte dazu heute im Vorfeld des EU-Gipfels in Brüssel: „Wir müssen endlich das Tabu Zäune brechen“. Damit spricht sich Bundeskanzler Nehammer ebenfalls für mehr Grenzbarrieren an den EU-Außengrenzen aus. Und: Ab morgen Freitag gibt es eine Anpassung der Corona-Regeln in Österreich. So soll die 3-G-Regel für Besucherinnen und Besucher und Beschäftigte in Spitälern, Alters- und Pflegeheimen bzw. anderen Gesundheitseinrichtungen ab morgen fallen. Weiter aufrecht bleibt dagegen die Maskenpflicht in diesen Gesundheitseinrichtungen. Das sind unter anderem die Themen heute bei den Krone-News am Donnerstag, den 15. Dezember mit Moderator Jürgen Winterleitner.