Schnelle Keksrezepte für die ganze Familie

Linzer Augen

Sie brauchen: 300g Mehl, 110g Zucker, 1 Pkg. Vanillezucker, 2 Eidotter, 200g Butter (bzw. Margarine), Marillenmarmelade, Staubzucker



So geht’s: Für den Mürbteig Zucker, Vanillezucker und Eidotter mit etwa der Hälfte des Mehls zu einem Teig verarbeiten. Anschließend das restliche Mehl sowie die kalte Butter in kleinen Stücken hinzukneten und daraus rasch einen glatten Teig machen. Diesen 30 Minuten kaltstellen. Die Masse dann auf einer bemehlten Fläche oder einem Backpapier etwa 2 bis 3 mm dick ausrollen und Scheiben ausstechen. Haben Sie keine runden Ausstechformen können Sie auch kleine Trinkgläser oder Tassen verwenden. Dann stechen Sie in die Hälfte der Scheiben in die Mitte drei kleine Löcher, etwa mit einem Fingerhut. Anschließend für 12 bis 15 Minuten bei ca. 180 Grad Heißluft im Backrohr backen - achten Sie darauf, dass die Scheiben nicht braun werden dürfen, sonst sind die Kekse zu hart und trocken! Die fertig gebackenen Kekse auskühlen lassen, anschließend die ungelochten Scheiben mit Marmelade bestreichen und die gelochten Scheiben darauf kleben. Wer ein wenig Abwechslung möchte, kann statt Marillenmarmelade auch jede beliebige, andere Marmeladensorte verwenden - so wird es bunter. Abschließend den Staubzucker darüber sieben - fertig!