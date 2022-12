Wieder mehr Pleiten in Salzburg im heurigen Jahr

Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen ist in diesem Jahr wieder stark gestiegen. Das zeigen die aktuellen Zahlen des Kreditschutzverbands von 1870 (KSV1870). Gegenüber dem Vorjahr beträgt der Zuwachs satte 61,2 Prozent – 266 Firmen waren betroffen. „Unser Bundesland verzeichnet eine Steigerung an Insolvenzfällen, die höher als der österreichweite Durchschnitt ist“, so Aliki Bellou, Landesleiterin des KSV1870 am Standort Salzburg. Im Ländervergleich belegt Salzburg den sechsten Platz. Damit nähert man sich langsam aber stetig wieder dem Niveau vor der Coronakrise an.