Wien als „Mini-Hollywood“

Wien als Drehort ist bei in- und ausländischen Filmproduktionen eigentlich beliebt. In den vergangenen Jahren fiel die Donaumetropole im internationalen Wettbewerb jedoch zurück. Das soll sich jetzt ändern. Am 1. Jänner 2023 tritt nämlich das neue Fördersystem in Kraft, das einen nicht rückzahlbaren Zuschuss in Höhe von 35 Prozent der in Österreich anerkannten Herstellungskosten und Verleihvorkosten für internationale Filme, TV- und Streamingprojekte ebenso wie für heimische Vorhaben vorsieht. Und auch schon vor der neuen Filmförderung lockte Wien immer wieder internationale Filmgrößen an. Das und weitere spannende Themen lesen Sie morgen in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.