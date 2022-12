Ärger mit der Post - statt schöne Bescherung

Die geläufigsten Ärgernisse: Der Zusteller läutet nicht an und gibt die Bestellung direkt im Paketshop ab. Die Ware ist beschädigt oder wird in einer weit entfernten Abholstation hinterlegt. Das Paket wird einfach vor die Tür gelegt, ohne Information beim Nachbarn abgegeben oder es ist nicht auffindbar - obwohl es angeblich bei den Nachbarn abgegeben oder in die Post-Empfangsbox eingelegt wurde.