Was macht denn eigentlich ein Triebfahrzeugführer?

Wie läuft die Ausbildung ab?

Die Ausbildung läuft heute natürlich ein wenig anders ab, als es noch damals bei mir im Jahr 2008 der Fall war. Aber im Grunde gliedert sie sich in verschiedene Module, in denen man technische und betriebliche Grundlagen erlernt und vertieft, sowie in Praxisteile, in denen man sowohl am Simulator als auch im echten Fahrdienst mit einem Fahrtrainer/Instruktor das Fahren erlernt und perfektioniert. Hinzu kommen selbstverständlich auch einige wichtige Prüfungen. Hat man diese erfolgreich abgeschlossen, folgen noch zwei Abschnitte, in denen man auf der zugewiesenen Heimatdienststelle langsam, aber sicher Erfahrung sammelt. Alles in allem dauert die Ausbildung heute etwa 68 Wochen.