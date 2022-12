63-jähriger Mann schlug Angreifer in die Flucht

Gegen 16 Uhr betrat der Mann eine Bank in Saalfelden, um Geld abzuheben. Die dreistellige Summe gab er anschließend in seine Geldbörse und steckte diese in seine Jackentasche. Als er am Weg zu seinem auf einem Parkplatz befindlichen Fahrzeug war, bemerkte er, dass sich ihm jemand von hinten nähert. Der Angreifer versuchte in die Tasche des Opfers zu greifen. Jedoch reagierte der 63-Jährige geistesgegenwärtig und versetzte dem Dieb mit dem Ellbogen einen Schlag in die Rippen. Anschließend schlug er ihm mit der Faust ins Gesicht. Der Täter flüchtete darauf, die Geldbörse blieb bei seinem Besitzer.