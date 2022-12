Kasper mit Titelverteidiger Rögle in der CHL out!

Lulea hatte gegen Jukurit Mikkeli das Hinspiel mit 5:1 gewonnen und siegte am Dienstag in Finnland mit 3:1. Komarek leitete den Erfolg mit dem 1:0 (4.), seinem fünften Treffer im laufenden Bewerb, ein. Der schwedische Verein gewann auch sein zehntes Spiel in dieser CHL-Saison und spielt im Jänner um den Final-Einzug.