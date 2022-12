Terror-Prozess fortgesetzt++Eva Kaili abgesetzt

Zwei weitere Angeklagte im großen Terrorprozess rund um das Attentat in der Wiener Innenstadt kommen zu Wort. Beide sollen noch Minuten vor dem Anschlag in der Wohnung von Kujtim F. gewesen sein.Und: Nach den schwerwiegenden Korruptionsvorwürfen im EU-Parlament ist nun die bisherige griechische Parlamentsvizepräsidentin Eva Kaili offiziell abgesetzt worden.Das sind unter anderem die Themen heute bei den Krone-News am Dienstag, den 13. Dezember, mit Stefana Madjarov.