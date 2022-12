Bertsch Energy steht kurz vor der Schließung

Gespräche mit einem süddeutschen Investor als Partner seien in letzter Minute an Uneinigkeit über die Risikoverteilung zwischen Banken und Investor gescheitert, so Smetana. Man habe in den vergangenen beiden Jahren bei der Sanierung Fortschritte gemacht, etwa Altprojekte abgeschlossen und neue Aufträge lukriert. Die Verbindlichkeiten bei Banken seien deutlich reduziert worden. Der Turn-around im operativen Geschäft sei geschafft, man erwarte 2022 ein Betriebsergebnis von rund 12 Mio. Euro, hatte sich Smetana noch optimistisch gegeben. Die Auftragsbücher seien voll.