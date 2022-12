Opposition macht im Wasserstreit Nägel mit Köpfen

Streit erneut entflammt

Frisch entflammt ist der Streit, als bekannt wurde, dass die Stadt Feldkirch der Agrargenossenschaft 5,2 Millionen Euro für die Errichtung und Nutzung zweier Brunnen auf deren Grundstücken versprochen hat. War die Hauptteilung - also die Eigentumsübertragung an die Agrargemeinschaft - nicht rechtsgültig, was ein von der Stadt in Auftrag gegebenes Gutachten bestätigt, würden die Erträge der Grundstücke der Stadt und damit der Allgemeinheit zustehen.