Haft- und Bewährungsstrafen für Vergewaltiger

Seit knapp einem halben Jahr sitzen die beiden 20 und 21 Jahre alten Haupttäter in U-Haft. Jetzt heißt es für die Früchtchen erneut gesiebte Luft atmen. Und das für mehrere Jahre. Denn die Geschworenen sahen es in der Verhandlung am Montag am Landesgericht Feldkirch als erwiesen an, dass die Männer im Juli dieses Jahres in einem Lokal in Rankweil den Zustand einer 16-jährigen Jugendlichen für sexuelle Handlungen ausgenutzt hatten.