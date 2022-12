Mit Öko-Bausteinen die Karriereleiter selbst bauen

Stein für Stein zurück ins Berufsleben: Iwona Brzica hat es geschafft. Nach sechs Monaten „Probearbeiten“ beim ökologischen Bausteine-Hersteller Bioblo in Tulln wird die junge Mutter mit Jahresende fix in den Betrieb übernommen. Und wacht als Lagerchefin höchstpersönlich über jeden Bauklotz, der die Halle verlässt. Pro Tag werden von der 34-Jährigen derzeit rund 40 Kisten gepackt – alles von Hand. „Ich bin sehr glücklich, das Team ist super, und vom ersten Tag an hat alles super geklappt“, so Brzica. Eine Win-win-Situation für beide Seiten: „Iwona ist aus unserem Team nicht mehr wegzudenken. Wir haben Job.ReAct getestet und profitieren sehr davon“, freuen sich die Firmengründer Stefan Friedrich und Hannes Frech.