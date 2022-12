Wenn in Familien die Stille Nacht ein Albtraum ist

Die Mitarbeiter der Tiroler Beratungsstelle für Gewaltprävention kennen die fatale Mischung, die in Familien das Fass zum Überlaufen bringen kann. „Meistens sind es lange schwelende Konflikte, die an einem Punkt eskalieren. Nicht selten ist Alkohol oder ein anderes Suchtmittel im Spiel. Nicht selten kurbeln finanzielle Nöte die Negativspirale an“, beschreibt es Alexander Arnheiter, Teamleiter der Beratungsstelle. Diese wurde im September 2021 eingerichtet und ist in allen Bezirken mit insgesamt 16 Mitarbeitern vertreten.