Prozess um 523 Kilo Cannabis - Sieben Jahre Haft

Die Plantagen warfen laut Anklage einen Ertrag von insgesamt 523 Kilogramm Cannabis und entsprechende Einkünfte ab. Der Mann lebte jedenfalls in einer Villa, fuhr einen schneeweißen Ferrari und besaß eine Reihe von Luxus-Uhren, wie Staatsanwalt Martin Ortner gleich zu Beginn der Verhandlung illustrierte, indem er im Gerichtssaal entsprechende Fotos an die Wand projizierte. Der 40-Jährige war umfassend geständig. „Alles, was da steht, stimmt“, meinte er in Bezug auf die Anklageschrift. Allerdings sei er nicht als führendes Mitglied in der kriminellen Organisation tätig gewesen: „Ich war nie Chef.“