Leben in einer Wohnung ohne Strom und Heizung

Vor rund 20 Jahren gab Ernst R. seinen Job in Deutschland auf, um in seine Heimat Linz zurückzukehren und sich um seine kranke Mutter zu kümmern. Der heute 71-Jährige zog damals zu ihr, pflegte sie zehn Jahre. Als die Mutter starb, blieb Herr R., der bis dahin von Erspartem gelebt hatte, in der Wohnung. Aufgrund seines Alters galt er als nicht vermittelbar, erhielt deshalb Arbeitslosengeld. Weil seine Pension wegen eines bis heute ungeklärten Streits mit der deutschen Pensionsversicherung nicht berechnet werden konnte, bezieht Herr R. Sozialhilfe.