Illegale Zuwanderung schon außerhalb EU abfangen

Immigrations-Stellen außerhalb der EU

Statt illegaler (und oft tödlicher) Schleppung übers Meer und durch Grenzflüsse im Niemandsland schweben Hattmannsdorfer sozusagen legale Schleusentore vor. Nämlich die Errichtung von „Immigration Points“ außerhalb der EU, bei denen Asylanträge ebenso gestellt werden können, wie Anträge auf die Rot-Weiß-Rot-Karte. Am besten in den Herkunftsländern, zum Beispiel in Indien und in den Maghrebstaaten in Nordafrika. Ein solcher Vorschlag kam kürzlich auch von FPÖ-Landesparteisekretär Michael Gruber – wir berichteten.